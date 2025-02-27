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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии спасателям пришлось вламываться в квартиру через балкон, чтобы оказать помощь пенсионерке

17:20, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии спасателям пришлось вламываться в квартиру через балкон, чтобы оказать помощь пенсионерке
17:20, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
212
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#пенсионеры
Источник фото: комитет по делам ГО и ЧС в Удмуртской Республике
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Пожилая женщина упала в квартире и не могла подняться, чтобы открыть дверь.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово работникам Поисково-спасательной службы пришлось вламываться в квартиру к 90-летней пенсионерке через балкон. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС в Удмуртской Республике.

Спасателей вызвала социальный работник. Она рассказала, что её подопечная упала в квартире, не может подняться и открыть дверь.

Спасатели приняли решение попасть в квартиру через балкон. С помощью трёхколенной лестницы они поднялись на второй этаж и вскрыли балконную дверь. Таким образом они смогли попасть внутрь и затем передать пенсионерку бригаде скорой помощи.

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17:20, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
212
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели\n#пенсионеры