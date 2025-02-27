Завьялово. Удмуртия. В Завьялово работникам Поисково-спасательной службы пришлось вламываться в квартиру к 90-летней пенсионерке через балкон. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС в Удмуртской Республике.

Спасателей вызвала социальный работник. Она рассказала, что её подопечная упала в квартире, не может подняться и открыть дверь.

Спасатели приняли решение попасть в квартиру через балкон. С помощью трёхколенной лестницы они поднялись на второй этаж и вскрыли балконную дверь. Таким образом они смогли попасть внутрь и затем передать пенсионерку бригаде скорой помощи.