Киясово. Удмуртия. Бывший водитель пожарной части спас пенсионерку на пожаре в Киясовском районе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по делам ГО И ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Пожар произошёл вечером 16 февраля в одном из домов села Ермолаево. Возгорание началось в бане, расположенной вплотную к дому. Когда 70-летняя хозяйка обнаружила пожар, она уже не могла самостоятельно покинуть жильё. Женщина сразу позвонила соседу, бывшему водителю пожарной части Анатолию Суворову. Мужчина бросился на помощь и помог пенсионерке выбраться через окно.

В результате пожара уничтожены дом, веранда и предбанник. Предварительной причиной называют отсутствие или несоответствие отступки от дымовой трубы до конструкции здания.