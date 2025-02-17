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Экс-работник МЧС спас пенсионерку на пожаре в Киясовском районе

13:00, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Экс-работник МЧС спас пенсионерку на пожаре в Киясовском районе
13:00, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Киясовский район\n#пенсионеры\n#спасение\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
43
0

Огонь уничтожил дом, веранду и предбанник.

Киясово. Удмуртия. Бывший водитель пожарной части спас пенсионерку на пожаре в Киясовском районе. Об этом сообщил председатель государственного комитета по делам ГО И ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Пожар произошёл вечером 16 февраля в одном из домов села Ермолаево. Возгорание началось в бане, расположенной вплотную к дому. Когда 70-летняя хозяйка обнаружила пожар, она уже не могла самостоятельно покинуть жильё. Женщина сразу позвонила соседу, бывшему водителю пожарной части Анатолию Суворову. Мужчина бросился на помощь и помог пенсионерке выбраться через окно.

В результате пожара уничтожены дом, веранда и предбанник. Предварительной причиной называют отсутствие или несоответствие отступки от дымовой трубы до конструкции здания.

13:00, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Киясовский район\n#пенсионеры\n#спасение\n#пожары