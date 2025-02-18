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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Завербованная пенсионерка подожгла здание полиции в Ижевске

10:01, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Завербованная пенсионерка подожгла здание полиции в Ижевске
10:01, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#телефонные мошенники\n#поджог
Источник фото: unsplash.com (Devin Avery)
19
0

У женщины похитили 400 тыс. рублей, после чего отправили поджечь отделение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пенсионерка подожгла здание полиции по указке мошенников. Информация появилась в ТГ-канале «SHOT», позже факт подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По данным «SHOT», впервые злоумышленники позвонили 64-летней женщине в октябре 2024 года. Представившись сотрудниками банка, они убедили пенсионерку, что её деньги в опасности. В общей сложности женщина перевела мошенникам около 400 тыс. рублей. После этого ей вновь позвонили, но уже «сотрудники контрразведки». Пенсионерку начали готовить для преступления.

В День всех влюблённых она пришла в здание полиции и кинула банку с горючей жидкостью, которую сразу же подожгла. Возгорание быстро ликвидировали, а злоумышленницу задержали.

10:01, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
19
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#телефонные мошенники\n#поджог