Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пенсионерка подожгла здание полиции по указке мошенников. Информация появилась в ТГ-канале «SHOT», позже факт подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По данным «SHOT», впервые злоумышленники позвонили 64-летней женщине в октябре 2024 года. Представившись сотрудниками банка, они убедили пенсионерку, что её деньги в опасности. В общей сложности женщина перевела мошенникам около 400 тыс. рублей. После этого ей вновь позвонили, но уже «сотрудники контрразведки». Пенсионерку начали готовить для преступления.

В День всех влюблённых она пришла в здание полиции и кинула банку с горючей жидкостью, которую сразу же подожгла. Возгорание быстро ликвидировали, а злоумышленницу задержали.