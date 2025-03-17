Алнаши. Удмуртия. Пенсионер погиб на пожаре в Алнашском районе. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Пожар произошёл 16 марта в деревне Варзибаш. Огонь уничтожил кровлю жилого дома и пристроя. На месте пожара обнаружили тело мужчины 1959 года рождения без признаков жизни.

«Пожарными Государственной противопожарной службы Удмуртии удалось отстоять от огня надворные постройки. Площадь пожара составила 117 м²», — говорится в сообщении.

Дознаватель МЧС Удмуртии устанавливает причину трагедии.

Напомним, за выходные с 15 по 16 марта в Удмуртии пожары унесли несколько жизней в Увинском и Камбарском районах. По факту гибели людей в СК начали доследственную проверку.