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Пенсионер погиб на пожаре в Алнашском районе

10:16, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Пенсионер погиб на пожаре в Алнашском районе
10:16, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Алнашский район\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: t.me/AAShutkin
45
0

Это уже третий смертельный пожар за выходные с 15 по 16 марта.

Алнаши. Удмуртия. Пенсионер погиб на пожаре в Алнашском районе. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале

Пожар произошёл 16 марта в деревне Варзибаш. Огонь уничтожил кровлю жилого дома и пристроя. На месте пожара обнаружили тело мужчины 1959 года рождения без признаков жизни.

«Пожарными Государственной противопожарной службы Удмуртии удалось отстоять от огня надворные постройки. Площадь пожара составила 117 м²», — говорится в сообщении.

Дознаватель МЧС Удмуртии устанавливает причину трагедии.

Напомним, за выходные с 15 по 16 марта в Удмуртии пожары унесли несколько жизней в Увинском и Камбарском районах. По факту гибели людей в СК начали доследственную проверку. 

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10:16, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
45
0
#Алнашский район\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары