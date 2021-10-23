Диагноз «коронавирус» поставили еще 391 жителю Удмуртии

Республика продолжает обновлять антирекорды по заболеваемости ковидом.

Ижевск. Удмуртия. Ежедневное обновление антирекорда по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Удмуртии. За последние сутки в республике выявили 391 новый случай заражения.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди зараженных 36 детей 70 пожилых людей старше 65 лет.

В Ижевске инфекцию подхватили 167 человек. Среди городов и районов республики лидерами по заболеваемости стали Воткинск и Воткинский район, здесь за последние сутки заразились 61 и 29 жителей соответственно.

21 случай коронавируса выявили в Шарканском районе, 19 – в Увинском, 15 – в Якшур-Бодьинском, 14 – в Каракулинском районе. Также в числе заболевших 25 жителей Можги и Можгинского района, 12 сарапульчан.

За сутки среди больных коронавирусом произошло 23 летальных случая. Среди умерших 12 женщин в возрасте от 52 до 89 лет и 11 мужчин от 42 до 82 лет.

Всего на 23 октября в Удмуртии лечение от ковида проходят 9,7 тыс. жителей региона, 641 пациент находится в тяжелом состоянии.

Вакцинировано 467 467 человек, из них 339 122 поставили полный курс прививок. 77 116 жителей привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».