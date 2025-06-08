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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ещё один Центр общения старшего поколения открылся в Удмуртии

15:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Ещё один Центр общения старшего поколения открылся в Удмуртии
15:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
112
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#Грахово\n#пенсионеры
Источник фото: vk.com/sfr_udmurtia
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Он расположился в селе Грахово.

Грахово. Удмуртия. В Удмуртии открылся ещё один Центр общения старшего поколения. Об этом сообщает отделение Социального фонда РФ по УР.

Он расположен по адресу клиентской службы Граховского района Отделения СФР по Удмуртии — в райцентре на ул. Советской, 21.

Серебряные волонтёры в день открытия сразу приступили к работе — приняли участие в мастер-классе по вязанию паракордовых браслетов для бойцов, находящихся сейчас на СВО.

Центр общения открыт для всех желающих. График работы и анонсы будущих встреч можно найти на сайте по ссылке.

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15:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
112
0
#Грахово\n#пенсионеры