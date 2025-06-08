Грахово. Удмуртия. В Удмуртии открылся ещё один Центр общения старшего поколения. Об этом сообщает отделение Социального фонда РФ по УР.

Он расположен по адресу клиентской службы Граховского района Отделения СФР по Удмуртии — в райцентре на ул. Советской, 21.

Серебряные волонтёры в день открытия сразу приступили к работе — приняли участие в мастер-классе по вязанию паракордовых браслетов для бойцов, находящихся сейчас на СВО.

Центр общения открыт для всех желающих. График работы и анонсы будущих встреч можно найти на сайте по ссылке.