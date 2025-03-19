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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пенсионерка погибла на пожаре в Можге

14:18, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Пенсионерка погибла на пожаре в Можге
14:18, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Можга\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#пенсионеры
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Её сноха получила ожоги, пытаясь спасти женщину.

Можга. Удмуртия. 73-летняя пенсионерка погибла на пожаре в Можге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Одноэтажный деревянный дом на улице 60 лет Октября загорелся 19 марта. Запах гари почувствовала 42-летняя сноха хозяйки дома и побежала в ее комнату, откуда шел дым.

Открыв дверь, женщина увидела огонь. Из-за поступившего воздуха пожар разгорелся сильнее. Женщина получила ожоги и не смогла зайти внутрь из-за огня. Тогда она побежала к соседу.

«Мужчина схватил документы и вместе они выбрались на свежий воздух и вызвали пожарную охрану. Со слов женщины, пенсионерка для обогрева комнаты использовала обогреватель, на котором часто оставляла сушиться одежду. Вероятно, это и послужило возникновению пожара», – рассказал дознаватель МЧС России Михаил Ионов.

Огонь полностью уничтожил одну квартиру и кровлю дома. Была повреждена внутренняя и внешняя отделка и имущество второй квартиры, а также кровля и хозпостройки.

Предварительная площадь пожара – 250 кв. м.

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14:18, 19 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
1
0
#Удмуртия\n#Можга\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#пенсионеры