Каракулино. Удмуртия. ДТП с двумя иномарками произошло в Каракулинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 9 марта на 45 км трассы «Сарапул-Каракулино» 47-летняя женщина автомобиля «Шкода» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 64-летнего мужчины.

В результате аварии пассажир японской иномарки пострадала, её госпитализировали. Водителям оказали разовую помощь.