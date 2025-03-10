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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Каракулинском районе

12:55, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Каракулинском районе
12:55, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#Каракулинский район\n#госпитализация\n#пенсионеры\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
128
0

Один из водителей не справилась с управлением и выехала на встречку.

Каракулино. Удмуртия. ДТП с двумя иномарками произошло в Каракулинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 9 марта на 45 км трассы «Сарапул-Каракулино» 47-летняя женщина автомобиля «Шкода» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 64-летнего мужчины.

В результате аварии пассажир японской иномарки пострадала, её госпитализировали. Водителям оказали разовую помощь. 

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12:55, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#Каракулинский район\n#госпитализация\n#пенсионеры\n#ДТП