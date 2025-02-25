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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Картина-обогреватель загорелась в Ижевске на улице Буммашевской

17:00, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Картина-обогреватель загорелась в Ижевске на улице Буммашевской
17:00, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
311
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
311
0

76-летний мужчина самостоятельно потушил пламя.

Ижевск. Удмуртия. Картина-обогреватель загорелась в квартире в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В однокомнатной квартире на улице Буммашевской загорелся электрический декоративный элемент. Отмечается, что устройство закоротило, что привело к возгоранию. 76-летний пенсионер устранил пламя самостоятельно.

МЧС Удмуртии напоминает об опасности при использовании самодельных обогревательных приборов. 

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17:00, 25 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
311
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожары