76-летний мужчина самостоятельно потушил пламя.
Ижевск. Удмуртия. Картина-обогреватель загорелась в квартире в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
В однокомнатной квартире на улице Буммашевской загорелся электрический декоративный элемент. Отмечается, что устройство закоротило, что привело к возгоранию. 76-летний пенсионер устранил пламя самостоятельно.
МЧС Удмуртии напоминает об опасности при использовании самодельных обогревательных приборов.
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