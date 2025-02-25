Ижевск. Удмуртия. Картина-обогреватель загорелась в квартире в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В однокомнатной квартире на улице Буммашевской загорелся электрический декоративный элемент. Отмечается, что устройство закоротило, что привело к возгоранию. 76-летний пенсионер устранил пламя самостоятельно.

МЧС Удмуртии напоминает об опасности при использовании самодельных обогревательных приборов.