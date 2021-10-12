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В Удмуртии еще 320 человек заболели коронавирусом

09:24, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии еще 320 человек заболели коронавирусом
09:24, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание
Фото: twenty20.com
247
0

220 пациентов выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили еще 320 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Заболели в том числе 23 ребенка и 77 пожилых человек.

Больше всего заболевших оказалось в Ижевске — 150 жителей, также заболели 33 человека в Сарапульском районе и 20 в Сарапуле. В остальных городах и районах республики число новых пациентов не превышает 18.

220 человек выздоровели, 30 скончались. Среди скончавшихся 19 женщин и 11 мужчин.

В настоящее время среди заболевших коронавирусом 7 084 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 1 834 в средней степени тяжести, а 591 находятся в тяжелом состоянии.

09:24, 12 октября, 2021
Екатерина Сентемова
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание
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