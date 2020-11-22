В Удмуртии выявили еще 172 случая коронавирусной инфекции, один человек умер

Выписали из медучреждений 123 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали ещё 172 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики утром воскресенья, 22 ноября.

Диагноз подтвердился у 100 жителей Ижевска, 19 жителей Воткинска, 12 жителей Глазова, 10 жителей Сарапула, 6 жителей Завьяловского района, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Можги, 3 жителей Игринского района, 3 жителей Шарканского района, 2 жителей Юкамеснкого района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю в Алнашском, Киясовском и Сюмсинском районах.

123 человека выписали после выздоровления. Также скончался один мужчина, ему было 66 лет.

Таким образом, на 22 ноября в Удмуртии зарегистрировано 12 186 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 9 785 человек выздоровели. 207 летальных случаев. Состояние заболевших: 1 308 в удовлетворительном состоянии, 715 средней степени тяжести, 171 в тяжелом состоянии.

При этом в республике провели 620 391 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 122.