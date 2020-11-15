В Удмуртии за сутки выявили 152 новых случая коронавируса, 2 пациентки скончались

Общее число смертельных случаев с начала пандемии выросло до 199.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро воскресенья, 15 ноября, в Удмуртии выявили 152 новых случая коронавируса. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

59 случаев зарегистрировали в Ижевске. Кроме того, диагноз подтвердился у 13 жителей Воткинска, 13 жителей Кезского района, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Глазова, 7 жителей Игринского района, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Дебесского района, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Алнашского района, 5 жителей Селтинского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Юкаменского района. По 2 человека заболели в Увинском и Якшур-Бодьинском районах, по одному – в Можге, Кизнерском, Красногорском, Малопургинском и Можгинском районах.

За минувшие сутки скончались 2 женщины с подтвержденным коронавирусом. Им было 91 и 93 года. Общее число смертельных случаев с начала пандемии выросло до 199.

Врачи выписали 103 выздоровевших. На лечении находятся 1 892 человека, 185 – в тяжелом состоянии.