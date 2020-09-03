Коронавирус выявили у 11 человек в Нагорном психоневрологическом интернате в Удмуртии

Среди заболевших 10 проживающих и 1 сотрудник.

Ижевск. Удмуртия. У 10 проживающих и 1 сотрудника Нагорного психоневрологического интерната в Удмуртии выявили коронавирус. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. В ведомстве отметили, что 10 человек госпитализированы, сотрудник проходит лечение амбулаторно.

По данному факту проводится эпидрасследование, выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемиологических мероприятий.

Нагорный психоневрологический интернат является филиалом «Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов». Как сообщается на сайте учреждения, в интернате проживают пожилые люди и инвалиды, страдающие хроническими психическими заболеваниями. Он рассчитан на прием 320 человек.