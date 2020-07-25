В Удмуртии скончалась пожилая женщина с диагнозом COVID-19

Зафиксировано 25 новых случаев заражения.



Ижевск. Удмуртия. Еще один летальный исход среди больных коронавирусной инфекцией отмечен в республике. Как сообщается на официальной странице правительства Удмуртии, умерла 87-летняя женщина.

Всего в регионе за минувшие сутки отмечено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, то есть на 2 меньше, чем было зафиксировано 24 июля. В частности, заболели 17 ижевчан, 4 жителя Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Игринском, Алнашском и Увинском районах.

При этом 57 человек за минувшие сутки выздоровели и выписаны из больниц.

Всего на 25 июля в Удмуртии зафиксировано 2 254 случая заражения COVID-19. 1 704 больных вылечены. Умерли 43 пациента. Из числа проходящих лечение в настоящее время в удовлетворительном состоянии находятся 435 человек, состояние 57 больных - средней степени тяжести, 15 - в тяжелом состоянии.

С начала распространения инфекции в Удмуртии провели 186 572 исследования на коронавирус, в том числе за последние сутки сделано 2 712 тестов.