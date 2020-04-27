Еще один пациент, заболевший коронавирусом, скончался в Удмуртии

Всего в республике зафиксировано 5 летальных случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался еще один заболевший коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего на 27 апреля в республике зарегистрировано 5 летальных случаев. Общее число зараженных достигло 207, из них 19 выздоровели.

Напомним, о первых скончавшихся - двух мужчинах 62 и 58 лет, стало известно 16 апреля. Третью смерть зафиксировали вечером 16 апреля, пациентом оказался 59-летний мужчина. 23 апреля умер еще один житель Удмуртии, зараженный коронавирусом.