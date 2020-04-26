Общее число заразившихся достигло 207 человек.

Ижевск. Удмуртия. 5 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«За сегодняшний день +5 заболевших», - написал руководитель региона.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 207 человек. 19 из них выздоровели, 4 скончались.

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, под динамическим наблюдением находили 429 человек, на стационарном лечении с различными респираторными заболеваниями – 243 пациента.