В Сарапуле не будут повышать стоимость проезда в автобусах до 50 рублей

12:56, 17 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Сарапул\n#Удмуртия\n#стоимость проезда\n#автобус\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ранее объявления о росте оплаты за проезд появились в некотором городском транспорте.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков в ходе своего прямого эфира 16 декабря рассказал, что в городе не будет повышаться стоимость проезда в общественном транспорте до 50 рублей.

«Вчера провёл совещание с руководителями организаций, которые осуществляют пассажирские перевозки. Мы достигли договорённости, что повышение проезда в общественном транспорте с 25 декабря не будет», — рассказал мэр. 

Он добавил, что в администрации города продолжат плотную работу с перевозчиками в поисках консенсуса.

При этом Виктор Шестаков отметил, что правовые основания поднимать стоимость проезда в общественном транспорте у перевозчика есть, поскольку тариф не зарегулирован.

«К сожалению, нравится или не нравится, это абсолютно законное право перевозчика. Но хочу, чтобы пока зафиксировалась та часть наших договорённостей, которая связана с тем, что повышения не будет», — подытожил глава.

Напомним, с 11 января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Сарапула выросла до 45 рублей.

