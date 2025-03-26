Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прокомментировали открытие пивного магазина (18+) на месте бывшего сквера на улице Молодёжной, 82a. В ответ на запрос «Сусанина», в муниципалитете напомнили, что в соответствии с публичной кадастровой картой указанный земельный участок находится в частной собственности, его разрешенное использование: «Магазины. Отдельно стоящие объекты торговли».

Напомним, ещё в январе появилась информация, что на месте сквера появится паб. Тогда администрация Ижевска заверила, что в случае открытия подобного заведения «со стороны надзорных органов будет осуществляться тщательный контроль за её деятельностью в рамках антиалкогольного законодательства». Тем не менее, очевидцы сообщают, что приобрести пенные напитки здесь можно и после 23:00 по местному времени.

«Действующим законодательством не запрещается использование помещений под размещение предприятий торговли или общественного питания, в том числе торгующих алкогольной продукцией, в нежилых помещениях, так как владельцы этих помещений принимают решение об их использовании самостоятельно, без участия органов местного самоуправления», — говорится в ответе на запрос «Сусанина».

В администрации Ижевска уточнили, что относительно размещения подобного магазина закон не нарушен. Новый торговый центр находится за пределами границ поставленных на кадастровый учёт земельных участков соседних многоквартирных жилых домов №80 и №82 по улице Молодёжной.

«На встречах с жителями многоквартирного дома по ул. Молодёжная, 82 собственники жилых помещений были проинформированы о том, что земельный участок предоставлен под строительство торгового центра на законных основаниях. Вид разрешённого использования земельного участка позволяет разместить на нём торговый объект. Право обратиться с инициативой о предоставлении в аренду этого земельного участка было у любого физического либо юридического лица. Право аренды на этот земельный участок получено в ходе торгов. Кроме того, были проведены переговоры с предпринимателем об участии в благоустройстве микрорайона», — также напомнили в администрации города.

В результате была достигнута договорённость о проведении компенсационной высадки деревьев. Таким образом была создана зелёная аллея между домом №82 и торговым центром. Новые деревья высажены рядом с домом №80 и вдоль улицы Ленина. На придомовой территории дома №82 посажены две ели, чтобы в перспективе жители могли украшать их к новогодним праздникам.

Подрядчики посадили рядом с домами №80 и №82 зелёные насаждения — 31 крупномерный саженец ели, берёзы и рябины, 14 кустов сирени. Все работы проведены с учётом охранных зон инженерных коммуникаций. Саженцы деревьев приобретены застройщиком в питомниках Ижевска, Перми и Подмосковья.

По условиям контракта застройщик будет ухаживать за зелеными насаждениями в течение трех лет.

Относительно работы магазина пенных напитков в якобы неразрешённое время в администрации Ижевска рекомендовали обращаться по профилю — в полицию и Минпромторг УР.