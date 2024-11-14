Депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в Правила благоустройства города

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска утвердили изменения в Правила благоустройства города. Такое решение народные избранники приняли на сессии утром 14 ноября.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков, которые и внёс предложения, ранее анонсировал, что для благополучного развития города необходимо доработать положения и уточнения границ прилегающих территорий, их содержания в части территорий, прилегающих к зданиям, используемым непосредственно собственниками таких объектов.

Также необходимо было установить единые требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов для формирования целостного архитектурного облика Ижевска.

Депутаты поддержали инициативу градоначальника.