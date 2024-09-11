Жители Ижевска смогут участвовать в содержании прилегающих территорий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разработан проект изменений в Правила благоустройства, в рамках которого собственники объектов смогут участвовать в содержании прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Планируется, что владельцы земельных участков, магазинов, торговых центров, киосков, рекламных конструкций, собственники частных домовладений и помещений в многоквартирных домах будут содержать прилегающие к их объектам территории общего пользования. Отмечается, что подобный документ уже принят во многих городах России, а также во всех малых городах Удмуртии.

В Ижевске собственники объектов будут выполнять минимальный набор работ — косить траву, собирать мусор и расчищать территорию от снега.

Управляющие компании рынков, организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения будут следить за территорией в границах своего земельного участка и за прилегающей территорией не менее 30 м по периметру. Также территорию в 30 м по периметру станут содержать владельцы стройплощадок, заправок и гаражных кооперативов.

Промышленные предприятия должны будут следить за подъездными путями к их объектам, тротуарами и прилегающим к ним ограждениям на расстоянии не менее 10 м по периметру от границ участка.

Жители многоквартирных домов будут содержать территорию со стороны фасада здания до границы ближайшего тротуара. А собственники встроенных или пристроенных нежилых помещений в многоэтажках станут убирать прилегающую территорию, длина которой равняется длине помещений, а ширина — 10 м.

Владельцы нестационарных торговых объектов и автостоянок также будут следить за территорией в 10 м по периметру.

Собственники частных домовладений должны будут содержать пространство перед домом на расстоянии не менее 5 м. Владельцы рекламных конструкций и контейнерных площадок тоже будут ухаживать за территорией, расположенной в 5 м от их объектов.

В планах — заключить соглашения о закреплении прилегающей территории с хозяйствующими субъектами. Также для них разработают карту-схему участка, за которым нужно будет следить.

Изменения в Правила благоустройства планируется утвердить на сессии Гордумы Ижевска 19 сентября.