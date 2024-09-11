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Жители Ижевска смогут участвовать в содержании прилегающих территорий

11:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска смогут участвовать в содержании прилегающих территорий
11:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#уборка
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
16
0

Для этого определён минимальный набор работ — покос травы, уборка мусора, расчистка снега.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разработан проект изменений в Правила благоустройства, в рамках которого собственники объектов смогут участвовать в содержании прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.  

Планируется, что владельцы земельных участков, магазинов, торговых центров, киосков, рекламных конструкций, собственники частных домовладений и помещений в многоквартирных домах будут содержать прилегающие к их объектам территории общего пользования. Отмечается, что подобный документ уже принят во многих городах России, а также во всех малых городах Удмуртии. 

В Ижевске собственники объектов будут выполнять минимальный набор работ — косить траву, собирать мусор и расчищать территорию от снега. 

Управляющие компании рынков, организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения будут следить за территорией в границах своего земельного участка и за прилегающей территорией не менее 30 м по периметру. Также территорию в 30 м по периметру станут содержать владельцы стройплощадок, заправок и гаражных кооперативов. 

Промышленные предприятия должны будут следить за подъездными путями к их объектам, тротуарами и прилегающим к ним ограждениям на расстоянии не менее 10 м по периметру от границ участка. 

Жители многоквартирных домов будут содержать территорию со стороны фасада здания до границы ближайшего тротуара. А собственники встроенных или пристроенных нежилых помещений в многоэтажках станут убирать прилегающую территорию, длина которой равняется длине помещений, а ширина — 10 м. 

Владельцы нестационарных торговых объектов и автостоянок также будут следить за территорией в 10 м по периметру. 

Собственники частных домовладений должны будут содержать пространство перед домом на расстоянии не менее 5 м. Владельцы рекламных конструкций и контейнерных площадок тоже будут ухаживать за территорией, расположенной в 5 м от их объектов.  

В планах — заключить соглашения о закреплении прилегающей территории с хозяйствующими субъектами. Также для них разработают карту-схему участка, за которым нужно будет следить. 

Изменения в Правила благоустройства планируется утвердить на сессии Гордумы Ижевска 19 сентября. 

11:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#уборка