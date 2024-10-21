Новые правила по установке и оформлению торговых киосков планируют принять в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На ноябрьской сессии Гордумы Ижевска планируют вновь изменить правила благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности, в новой редакции могут появиться разделы, устанавливающие единые требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО) и выбору архитектурно-колористических решений. Например, в оформлении киосков, торговых павильонов, торгово-остановочных комплексов предлагается использовать остеклённые фасады и деревянную отделку. Конструкция НТО должна обеспечивать возможность быстрой транспортировки, быть доступной для маломобильных горожан, оснащённой урной для сбора мусора, биотуалетом и умывальником. Информационные конструкции, установленные на стационарных торговых объектах, должны соответствовать дизайн-коду, который действует в Ижевске.

При этом установка торгово-остановочных комплексов не допускается в центральной части города и на территориях исторической застройки. Запрещается размещать НТО в пределах треугольников видимости, в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями. Размещение НТО не должно препятствовать движению автотранспорта, пешеходов и возможности механической уборки прилегающей территории. При установке торгово-остановочного комплекса сама остановка должна располагаться перед киоском, чтобы он не препятствовал обзору проезжей части.

Принять участие в обсуждении новой редакции Правил благоустройства, внести свои замечания и предложения до 11 ноября 2024 года могут все жители Ижевска. Материалы размещены на сайте города в сервисе «Публичные слушания», также проект поправок представлен в здании Управления благоустройства и охраны окружающей среды по адресу улица Пастухова, 86.