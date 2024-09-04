В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки

«Таймер-ИПОПАТ» начнет работать с 9 сентября.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится возможность бесплатной пересадки на автобусе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».
Благодаря новому тарифу ижевчане смогут бесплатно пересесть с одного автобуса на другой в течение 25 минут. Для этого на своей карте нужно установить тариф «Таймер-ИПОПАТ», оплатить проезд и при пересадке вновь приложить карту к валидатору.
Отмечается, что картой «Таймер» можно оплатить поездку только одного пассажира.
Напомним, ранее сообщалось о том, что проездной на два вида транспорта — автобус-трамвай или автобус-троллейбус — начал действовать с 1 сентября на три вида транспорта.