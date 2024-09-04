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В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки

17:47, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки
17:47, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Ижевск\n#автобус\n#проездной
Фото: ИА «Сусанин»
135
0

«Таймер-ИПОПАТ» начнет работать с 9 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится возможность бесплатной пересадки на автобусе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Благодаря новому тарифу ижевчане смогут бесплатно пересесть с одного автобуса на другой в течение 25 минут. Для этого на своей карте нужно установить тариф «Таймер-ИПОПАТ», оплатить проезд и при пересадке вновь приложить карту к валидатору.

Отмечается, что картой «Таймер» можно оплатить поездку только одного пассажира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проездной на два вида транспорта — автобус-трамвай или автобус-троллейбус — начал действовать с 1 сентября на три вида транспорта.

17:47, 04 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#Ижевск\n#автобус\n#проездной