В ижевских автобусах появится возможность бесплатной пересадки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится возможность бесплатной пересадки на автобусе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Благодаря новому тарифу ижевчане смогут бесплатно пересесть с одного автобуса на другой в течение 25 минут. Для этого на своей карте нужно установить тариф «Таймер-ИПОПАТ», оплатить проезд и при пересадке вновь приложить карту к валидатору.

Отмечается, что картой «Таймер» можно оплатить поездку только одного пассажира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проездной на два вида транспорта — автобус-трамвай или автобус-троллейбус — начал действовать с 1 сентября на три вида транспорта.