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Ижевский «ИПОПАТ» возглавил Максим Абрамов

16:39, 10 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский «ИПОПАТ» возглавил Максим Абрамов
16:39, 10 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
912
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ
Источник фото: АО «ИПОПАТ»
912
0

Предыдущий руководитель Руслан Гиниятов ушёл в отставку. 

Ижевск. Удмуртия. Акционерное общество «ИПОПАТ» с 1 февраля возглавил Максим Абрамов. Он занял пост исполнительного директора, сообщили в группе ижевского пассажироперевозчика. 

Максим Абрамов имеет за плечами 20-летний опыт работы в транспортной отрасли. 

«На протяжении последних лет возглавляет компанию «РТ Лайн», которая входит в состав холдинга «Ресурс Групп» и осуществляет деятельность по пассажирским перевозкам в городе Перми», — говорится в сообщении «ИПОПАТ».

Напомним, ранее сменилось руководство МУП «ИжГЭТ», теперь возглавляет Игорь Сальников. Предыдущий руководитель предприятия Андрей Батов был задержан сотрудниками УФСБ.

16:39, 10 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
912
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ