Ижевск. Удмуртия. Акционерное общество «ИПОПАТ» с 1 февраля возглавил Максим Абрамов. Он занял пост исполнительного директора, сообщили в группе ижевского пассажироперевозчика.

Максим Абрамов имеет за плечами 20-летний опыт работы в транспортной отрасли.

«На протяжении последних лет возглавляет компанию «РТ Лайн», которая входит в состав холдинга «Ресурс Групп» и осуществляет деятельность по пассажирским перевозкам в городе Перми», — говорится в сообщении «ИПОПАТ».

Напомним, ранее сменилось руководство МУП «ИжГЭТ», теперь возглавляет Игорь Сальников. Предыдущий руководитель предприятия Андрей Батов был задержан сотрудниками УФСБ.