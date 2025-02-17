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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске автобус №40 начал раньше выходить на маршрут

16:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске автобус №40 начал раньше выходить на маршрут
16:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#расписание рейсов
Источник фото: ИА «Сусанин»
205
0

Теперь первый рейс стартует в 05:12.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 17 февраля изменилось расписание автобуса №40. Об этом сообщает АО «ИПОПАТ». 

Первый рейс, стартующий от «Разворотного кольца», теперь отправляется раньше — в 05:12. Изменение внесли для удобства пассажиров. Последний автобус будет отъезжать отсюда в 23:55. 

А с остановки «Центр» первый рейс транспорта теперь отправляется в 05:26, а последний — в 23:15. 

С 05.12 до 06:30 интервал движения транспорта составит 12-14 минут, с 06:30 до 20:00 — 8-10 минут, а с 20:00 до окончания движения — 15-18 мин. Но в часы пик интервал между автобусами может измениться из-за пробок.  

16:40, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#автобус\n#расписание рейсов