Ижевск. Удмуртия. В Ижевске АО «ИПОПАТ» утвердил графики работы автобусов в предстоящие длинные выходные с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Городские маршруты 12 июня будут работать по расписанию субботы, а в остальные дни – по расписанию воскресенья.

Пригородные маршруты

- Рейсы №№ 128, 309, 317, 322, 326 и 374 – будут ездить по ежедневному расписанию;

- Рейсы №№ 301, 302, 308, 312, 314, 318, 320, 324, 331, 356, 358 и 373 – будут ездить по расписанию выходного дня;

- Маршруты №305 и №338 12 и 15 июня работаю по расписанию выходного дня, а 13 и 14 – по расписанию будних дней;

- Рейс №313 12 июня будет ходить согласно субботнему расписанию, 15 июня – согласно расписанию воскресенья, а 13 и 14 – по расписанию будних дней;

- Рейс №359 11 июня работает по расписанию пятницы, 12 и 15 июня – по расписанию выходного дня, в остальные дни движения не будет;

- Маршрут №362 12 июня будут двигаться по расписанию субботы, в остальные дни – по расписанию воскресенья.

Сезонные маршруты

На сезонных маршрутах 12 июня действует расписание субботы, в остальные дни они ездят по расписанию воскресенья. При этом маршруты №440 и №463 выполняются по расписанию выходного дня.

Междугородние маршруты

Маршруты №№ 558, 588 и 589 11 июня поедут по расписанию пятницы, 15 июня – по расписанию воскресенья. Также на маршруте №589 12 июня рейсы будут выполняться по расписанию субботы.

В компании также отмечают, что автобусы, которые ездят только в будние дни, выходить на маршруты не будут. Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте «ИПОПАТ».