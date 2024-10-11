Водители автобусов из Ижевска стали призёрами на конкурсе водительского мастерства в Сочи

Ижевск. Удмуртия. Водители автобусов из Ижевска заняли призовые места на конкурсе «Лучший водитель», который проходил в Сочи. Об этом сообщается на официальной странице ИПОПАТ «ВКонтакте».

Всего в конкурсе в четырёх категориях участвовали 63 водителя из разных городов России.

Гузелия Гизатуллина заняла второе место в категории D. Николай Кузьмин взял серебряную медаль в категории С. Также Николай Кузьмин стал лучшим в номинации «Отличник в знаниях производственной безопасности».

Напомним, водитель маршрута №29 Гузелия Гизатуллина победила в городском конкурсе профессионального мастерства, став лучшим водителем автобуса в Ижевске.