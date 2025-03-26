Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 марта около шести часов вечера рейсовый автобус сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

ДТП произошло на улице Ворошилова напротив дома №27. Мальчик переходил дорогу по зебре, когда на него наехал городской автобус.

В результате аварии юный пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

Также в одном из городских пабликов местные жители жалуются, что на данном переходе уже не в первый раз сбивают пешеходов, и что здесь давно следовало установить светофор.

«Там дети, мамочки с малышами ходят, поликлиника через дорогу, сады, школы кругом. Не первый раз там сбивают, смертельные даже были. До сих пор светофор поставить не могут», – жалуется Ирина П.

В администрации города ответили, что в 2024 году для этого перехода разработана проектно-сметная документация на обустройство светофора, в текущем году возможность строительства будет рассмотрена.