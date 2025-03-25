Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ИПОПАТ увеличит количество автобусов на маршруте №29 в будние дни. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Это позволит сократить интервалы движения и улучшить транспортное обслуживание одного из самых востребованных маршрутов в Ижевске. Обновлённое расписание движения вступит в силу с 26 марта», — говорится в сообщении.

Теперь автобус №29 будет курсировать следующим образом.

Остановка «Рембыттехника»: начало движения в 05:31, окончание — 23:16.

Остановка «Парк имени Кирова»: начало движения в 05:39, окончание — 23:25.

Интервал движения: с 05:31 до 09:00 – 7-9 мин.; с 09:00 до 15:00 – 10-13 мин.; с 15:00 до 19:00 – 7-9 мин.; с 19:00 до 20:30 – 10-14 мин.; с 20:30 до окончания движения 20-21 мин.