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Количество автобусов в Ижевске увеличат на маршруте №29 по будням

11:35, 25 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Количество автобусов в Ижевске увеличат на маршруте №29 по будням
11:35, 25 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
541
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#автобусы
Источник фото: @arzik2
541
0

Дополнительный транспорт начнёт перевозить пассажиров с 26 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ИПОПАТ увеличит количество автобусов на маршруте №29 в будние дни. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Это позволит сократить интервалы движения и улучшить транспортное обслуживание одного из самых востребованных маршрутов в Ижевске. Обновлённое расписание движения вступит в силу с 26 марта», — говорится в сообщении.

Теперь автобус №29 будет курсировать следующим образом.

Остановка «Рембыттехника»: начало движения в 05:31, окончание — 23:16.

Остановка «Парк имени Кирова»: начало движения в 05:39, окончание — 23:25.

Интервал движения: с 05:31 до 09:00 – 7-9 мин.; с 09:00 до 15:00 – 10-13 мин.; с 15:00 до 19:00 – 7-9 мин.; с 19:00 до 20:30 – 10-14 мин.; с 20:30 до окончания движения 20-21 мин.

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11:35, 25 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
541
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#автобусы