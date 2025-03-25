Дополнительный транспорт начнёт перевозить пассажиров с 26 марта.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ИПОПАТ увеличит количество автобусов на маршруте №29 в будние дни. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Это позволит сократить интервалы движения и улучшить транспортное обслуживание одного из самых востребованных маршрутов в Ижевске. Обновлённое расписание движения вступит в силу с 26 марта», — говорится в сообщении.
Теперь автобус №29 будет курсировать следующим образом.
Остановка «Рембыттехника»: начало движения в 05:31, окончание — 23:16.
Остановка «Парк имени Кирова»: начало движения в 05:39, окончание — 23:25.
Интервал движения: с 05:31 до 09:00 – 7-9 мин.; с 09:00 до 15:00 – 10-13 мин.; с 15:00 до 19:00 – 7-9 мин.; с 19:00 до 20:30 – 10-14 мин.; с 20:30 до окончания движения 20-21 мин.
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