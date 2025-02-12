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За 2024 год в ижевских автобусах прокатились более 60 млн пассажиров

13:26, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За 2024 год в ижевских автобусах прокатились более 60 млн пассажиров
13:26, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
108
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы\n#ИПОПАТ\n#пассажиры
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Самым популярным городским маршрутом стал маршрут №29.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2024 году на автобусах «ИПОПАТа» проехались 60,45 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждый день автобусы перевозили более 165 тыс. человек, в том числе льготных пассажиров. Самым загруженным городским маршрутом оказался №29. По нему проехали более 6,1 млн пассажиров. 

Для пригородных поездок люди чаще всего выбирали маршрут №320. Транспорт перевёз 980 тыс. пассажиров.

Самым популярным сезонным маршрутом оказался маршрут №450. По нему было перевезено более 87 тыс. человек. 

А для поездки в другой город люди чаще всего выбирали автобус №589. Транспорт, курсирующий по этому маршруту, за год перевёз 2,8 тыс. пассажиров.  

13:26, 12 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы\n#ИПОПАТ\n#пассажиры