Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2024 году на автобусах «ИПОПАТа» проехались 60,45 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Каждый день автобусы перевозили более 165 тыс. человек, в том числе льготных пассажиров. Самым загруженным городским маршрутом оказался №29. По нему проехали более 6,1 млн пассажиров.

Для пригородных поездок люди чаще всего выбирали маршрут №320. Транспорт перевёз 980 тыс. пассажиров.

Самым популярным сезонным маршрутом оказался маршрут №450. По нему было перевезено более 87 тыс. человек.

А для поездки в другой город люди чаще всего выбирали автобус №589. Транспорт, курсирующий по этому маршруту, за год перевёз 2,8 тыс. пассажиров.