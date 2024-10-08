С 19 октября в Удмуртии вырастет стоимость проезда на пригородных и междугородних автобусах

Ижевск. Удмуртия. Стоимость проезда в автобусах пригородных и междугородних маршрутов вырастет в Удмуртии с 19 октября. Такое решение приняла комиссия по тарифному регулированию при Минстрое УР.

Цена вырастет с 2,95 рублей до 3,40 рублей за один километр пути. Все существующие льготы сохранят, отметили в Минстрое, напомнив, что предыдущее повышение произошло 1 декабря 2023 года, однако нынешний тариф уже не покрывает все текущие расходы перевозчиков, направленные на обеспечение безопасной перевозки пассажиров.

За прошедшие 10 месяцев стоимость запчастей выросла по отдельным позициям до 50%, а износ транспортных средств по-прежнему остаётся высоким.

В компании «ИПОПАТ» сообщили, что на межмуниципальных маршрутах ездят автобусы, возраст которых составляет от 12 до 17 лет, что приводит к длительным простоям техники. Так, транспорт, который эксплуатируется более 10 лет, проводит в ремонте от 54 до 75 дней ежегодно. Его сроки зависят от сложности поломки и количества обслуживающего персонала.

«Повышение тарифа позволит поднять зарплату не только водителям и кондукторам, но и ремонтникам, что сделает вакантные места более привлекательными для соискателей. С увеличением количества сотрудников сроки уменьшатся, а качество ремонта повысится. Новый тариф экономически обоснован и необходим перевозчикам для продолжения деятельности. Он позволит сохранить действующую маршрутную сеть», — отметили в Минстрое Удмуртии.