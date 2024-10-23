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Новый способ оплаты появился в ижевских автобусах

12:29, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новый способ оплаты появился в ижевских автобусах
12:29, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1667
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#проезд
Источник фото: ИА «Сусанин»
1667
0

Разработка связана с технологией геопозиционирования.

Ижевск. Удмуртия. В ижевских автобусах появился новый способ оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Новая технология Open loop* использует геолокацию, чтобы определить местоположение пассажира и автобуса, а также сразу рассчитать стоимость проезда на пригородном маршруте. Теперь для приобретения билета горожане могут просто открыть обновлённое мобильное приложение «Удмуртия Транспорт» и подтвердить оплату проезда в городском или пригородном автобусе.

Отмечается, что при оплате проезда на пригородном маршруте пассажир должен указать конечную остановку — после этого будет произведён автоматический расчёт. 

Open loop* — инновационная технология геопозиционирования (с англ. «открытый цикл»).

12:29, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1667
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#проезд