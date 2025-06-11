Ижевск. Удмуртия. В АО «ИПОПАТ» прокомментировали нейросетевой анализ изменения отношения ижевчан к городским автобусам. Своим мнением пресс-служба «ИПОПАТ» поделилась с корреспондентом «Сусанина».

Напомним, ранее нейросеть«Perplexity» проанализировала изменение отношения ижевчан к городским автобусам с начала года. Тогда искусственный интеллект заявил, что: «с начала 2025 года отношение ижевчан к городским автобусам стало более критичным из-за ухудшения качества инфраструктуры, неудобных изменений в расписании и недостаточного реагирования властей и перевозчиков на жалобы жителей».

После этого редакция решила обратиться непосредственно к АО «ИПОПАТ».

«Анализ обращений, поступающих на официальный адрес предприятия, за первый квартал текущего года показывает заметную динамику снижения количества обоснованных жалоб от пассажиров. Так, в январе зафиксировано 33 обращения, по результатам рассмотрения которых подтвердилась информация, предоставляемая заявителем, в феврале таких жалоб было 25, в марте – 13 (сокращение более чем в 2,5 раза). Этот показатель свидетельствует о стабилизации ситуации в обслуживании автобусных маршрутов города», — поделились в пресс-службе компании.

При этом сотрудники предприятия называют любопытным, что нейросеть среди причин недовольства горожан указала на состояние дорог и остановок, при том, что эти вопросы находятся вне компетенции АО «ИПОПАТ», ими занимаются муниципальные службы.

Вместе с тем, в компании поделились цифрами все ещё актуальной проблемы в виде нехватки водительского состава. На данный момент предприятию не достаёт 164 водителей.

«Плановая численность водителей составляет 561, по данным на 9 июня текущего года в штате компании 397 человек», — рассказали в пресс-службе. При этом в ИПОПАТ отметили, что проблема касается не только их компании, но и всей транспортной отрасли в Удмуртии.