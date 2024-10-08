Водители ижевских автобусов отправились в Сочи для борьбы за звание «Лучший водитель»

Сочи. Краснодарский край. Водители ижевских автобусов прибыли в Сочи для участия в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщает пресс-служба компании «ИПОПАТ».

63 участника с разных уголков России будут бороться за звание «Лучший водитель» (18+) в четырёх категориях: B, C, CE, D.

Представлять Ижевск будет победительница конкурса профмастерства АО «ИПОПАТ» 2024 года Гузелия Гизатуллина. Помимо неё, столицу Удмуртии представят Татьяна Шубина, Николай Кузьмин и Сергей Крапивин.

Участникам предстоит пройти проверку знаний ПДД, умений оказывать первую помощь и мастерства вождения.