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Водители ижевских автобусов отправились в Сочи для борьбы за звание «Лучший водитель»

13:10, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Водители ижевских автобусов отправились в Сочи для борьбы за звание «Лучший водитель»
13:10, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#конкурсы\n#ИПОПАТ\n#водители
Фото: пресс-служба «ИПОПАТ»
177
0

Всего в конкурсе профессионального мастерства участвуют 63 человека.

Сочи. Краснодарский край. Водители ижевских автобусов прибыли в Сочи для участия в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщает пресс-служба компании «ИПОПАТ».

63 участника с разных уголков России будут бороться за звание «Лучший водитель» (18+) в четырёх категориях: B, C, CE, D.

Представлять Ижевск будет победительница конкурса профмастерства АО «ИПОПАТ» 2024 года Гузелия Гизатуллина. Помимо неё, столицу Удмуртии представят Татьяна Шубина, Николай Кузьмин и Сергей Крапивин.

Участникам предстоит пройти проверку знаний ПДД, умений оказывать первую помощь и мастерства вождения.

13:10, 08 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
177
0
#конкурсы\n#ИПОПАТ\n#водители