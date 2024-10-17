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В Ижевске неизвестные разбили окна в салоне двух автобусов

15:50, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске неизвестные разбили окна в салоне двух автобусов
15:50, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
545
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#вандализм
Источник фото: АО «ИПОПАТ»
545
0

«ИПОПАТ» ищет свидетелей произошедшего. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Азина неизвестные разбили окна в двух автобусах, следующих по своим маршрутам. В пресс-службе «ИПОПАТ» сообщили, что идёт поиск свидетелей произошедшего. 

Инцидент произошёл во вторник, 15 октября, в 20:10 на участке от переулка Новый до улицы Планерной.

Обошлось без пострадавших, однако выполнение рейсов было сорвано. Автобусы вернулись в парк на ремонт. Для возвращения из в строй потребуется время. 

Если вы стали свидетелями этого происшествия, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам 695–300, 695-362 (Отдел полиции №1) или 102.

Напомним, что в Ижевске ощущается нехватка водителей автобусов. Из-за этого на рейсы выходят всего 142 машины.

15:50, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
545
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#вандализм