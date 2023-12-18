Дорожные службы расчищают улицы Ижевска после прошедшего снегопада

Ижевск. Удмуртия. После ночного и утреннего снегопада в Ижевске на уборку вывели комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, автогрейдеры. Как сообщила пресс-служба администрации города, ночью и в утренние часы были проведены обработка противогололёдными материалами и подметание автомагистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, был организован вывоз снега с центральных улиц.

Днем 18 декабря на улицах города работают около 100 единиц техники предприятий благоустройства и столько же рабочих ручного труда. По информации муниципального предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ), днём приоритет отдаётся расчистке тротуаров и межквартальных проездов.

Отмечается, что количество техники на улицах города будет увеличено в ночь с 18 на 19 декабря. Работы по расчистке снега продолжатся и во вторник — в течение дня дорожные службы будут приводить в порядок дороги и тротуары.

Горожане по вопросам зимней уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий могут обратиться по телефонам городской диспетчерской службы — 072, с мобильных - 998-072.