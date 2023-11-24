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В Ижевске мораторий на взимание денег за платные парковки продлили до конца ноября

15:10, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске мораторий на взимание денег за платные парковки продлили до конца ноября
15:10, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки
Фото: ИА «Сусанин»
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Это сделано в связи с предстоящими снегопадами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца ноября платные парковки будут оставаться бесплатными. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Отметим, что снежная погода вновь возвращается в Удмуртию. Снег разной интенсивности будет идти все предстоящие выходные. В связи с этим в Ижевске до 30 ноября включительно продлевается мораторий на снятие средств за пользование платными парковками в центре города.

В настоящий момент дорожники расширяют городские магистрали, чистят тротуары, а также ведут снегоуборочные работы в частном секторе.

Напомним, мораторий действовал в Ижевске с 22 ноября

15:10, 24 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
290
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки