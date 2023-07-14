В Ижевске появится абонемент на пользование всеми платными парковками города

Ижевск. Удмуртия. Для жителей и гостей столицы Удмуртии вводится абонемент на пользование всеми муниципальными платными парковками. Об этом сообщает пресс-служба города.

Абонемент действует на одно транспортное средство и позволит сэкономить до 70% в сравнение с обычной почасовой оплатой парковки. Оформить абонемент можно в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте izhparking.ru (раздел «Абонементы»).

Напомним, что платные парковки в Ижевске действуют в рабочие дни с 08:00 до 20:00, в остальные часы, а также в выходные и праздничные дни парковки – бесплатны. Также от оплаты полностью освобождены многодетные семьи, владельцы электромобилей, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды.

Напомним, что с февраля 2023 года в Ижевске начали действовать первые 15 платных парковок. С 3 июля появилось еще 1200 парковочных мест. Для удобства граждан был разработан чат-бот, который должен помочь разобраться в новой системе парковок.

Подготовил: Роман Перевощиков