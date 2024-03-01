В Ижевске отменили более 400 постановлений о штрафах за невнесение платы за парковки

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с момента установления штрафов за невнесение платы за парковку на центральных улицах города судами рассмотрено 748 дел по обжалованию постановлений о привлечении водителей к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В результате было отменено 453 постановления о штрафах за невнесение платы за пользование парковкой. В Верховном суде Удмуртии было обжаловано 39 решений районных судов города, большинство из них оставлено без изменений. Часть постановлений отменены с прекращением производства.