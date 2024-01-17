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В Ижевске платные парковки с 18 января до особого распоряжения будут бесплатными 

19:46, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске платные парковки с 18 января до особого распоряжения будут бесплатными 
19:46, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#уборка снега\n#снегопад\n#платные парковки\n#Ижевск
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
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19 и 20 января для школьников установлен свободный режим посещения.

Ижевск. Удмуртия. С 18 января за стоянку на платных парковках Ижевска перестанет взиматься плата из-за погодных условий. Данное решение будет действовать до особого распоряжения. Об этом решении городского штаба «Снег» сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

На 19 и 20 января установлено свободное посещение учебных заведений, возможно продление до 23 числа. При этом педагоги будут присутствовать на рабочем месте. Детские сады работают в обычном режиме.

«Если у горожан есть хотя бы малейшие проблемы с подвозом детей к школам, кружкам, секциям, лучше оставить их дома», — заявил Дмитрий Чистяков.

Кроме того, городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Для руководства администрации ближайшие выходные дни объявлены рабочими.

Также Дмитрий Чистяков обратился к работодателям — по возможности отправить сотрудников на удалённый режим работы. Помимо этого, он попросил у горожан помощи в уборке снега.

«Ещё раз прошу не планировать дальних автопутешествий на выходные и минимизировать поездки на личном транспорте по городу. Это вопрос безопасности!», — подытожил глава Ижевска.

19:46, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
275
0
#уборка снега\n#снегопад\n#платные парковки\n#Ижевск