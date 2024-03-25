В Ижевске с 1 апреля вновь начнут взимать плату за пользование платными парковками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь начнут действовать зоны платных парковок. Мораторий на взимание платы за пользование ими снимается с 08:00 понедельника, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, первый раз мораторий на взимание платы за пользование платными парковками в Ижевске ввели 22 ноября. Причиной стали обильные снегопады. Затем ограничение продлили до конца ноября. С декабря, когда удалось высвободить силы для расчистки парковок от снега, мораторий был снят. Кроме того, определён отдельный подрядчик, который займется содержанием зон платных парковок. Также глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал «тотальный ремонт платных парковок.

В последний раз, как сообщили в пресс-службе горадминистрации, мораторий ввели с 18 января. 1 апреля он вновь снимается. Плата будет взиматься только в будни с 08:00 до 20:00. Одно парковочное место стоит 35 рублей в час. В праздники, ночью и в выходные парковки становятся бесплатными.

За невнесение платы водителю грозит штраф 2 000 рублей.

«На каждой платной парковке помимо дорожных знаков установлен информационный щит с подробной информацией о способах оплаты. Внести плату владельцы автомобилей должны в течение 15 минут с момента въезда на парковку. Сделать это можно через мобильное приложение «Горпарковки» или в личном кабинете на портале izhparking.ru с указанием точного времени нахождения на платной парковке. Также можно оплатить с помощью смс на короткий номер 2730 или в Сбер онлайн. Подробные инструкции по оплате на портале izhparking.ru», — напоминают в администрации.