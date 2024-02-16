В 2024 году в Ижевске модернизируют проект «Единое парковочное пространство»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске модернизируют проект «Единое парковочное пространство». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что из-за большого количества выпавшего снега с 18 января в городе ввели мораторий на оплату использования платных парковок. Он будет действовать до того момента, пока парковки не приведут в порядок. Власти Ижевска уже проанализировали ситуацию и решили к следующей зиме заключить отдельный контракт на уборку этих территорий.

Также оператор единого парковочного пространства МКУ «Центр цифровых компетенций» провел закупку на техническую поддержку системы функционирования платных парковок. Чтобы повысить качество работы системы, срок контракта увеличили до двух лет. Подрядчик обеспечит доступ к камерам и доработает программное обеспечение.

Сотрудники Центра учли пожелания горожан при составлении планов по доработке проекта. В результате, уже предстоящей весной в личном кабинете пользователей будут отображаться полученные за неуплату парковки штрафы. Также водители смогут оплачивать стоянку через Систему быстрых платежей и формировать отчетные документы для бухгалтерии при покупке абонемента.

Помимо этого, систему объединят с Федеральным реестром инвалидов. Благодаря этому получится сократить сроки обработки госномеров автомобилей, которые занимают места для инвалидов.

К лету планируется завершить работу по возможности подачи заявлений на льготу через портал «Госуслуг».

В модернизацию включено и внешнее обновление платных парковок. Весной рядом с ними установят информационные таблички с временем работы, а к лету дорожники обновят разметку. Ещё в 2024 году на парковках уложат новый асфальт. Сейчас уже завершается составление смет на ремонт.