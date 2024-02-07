Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Ижевске планируется «тотальный» ремонт платных парковок

13:35, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируется «тотальный» ремонт платных парковок
13:35, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки
Фото: ИА «Сусанин»
277
0

Работы могут начаться со стартом строительного сезона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал «тотальный» ремонт платных парковок. Градоначальник рассказал об этом в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия».

«Если парковка платная, то она должна выглядеть по-особенному. Это же правильно. В этом году мы для себя запланировали тотальный ремонт всех парковочных пространств. Сделаем, как только сезон наступит. Сейчас их надо расчистить. Пока действует мораторий на взимание платы за пользование платными парковками», — рассказал Чистяков.

Градоначальник отметил, что платные парковки должны быть, особенно в центре города. По его словам, количество платных парковок будет увеличиваться, но после того, когда существующие будут приведены в порядок.

13:35, 07 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки