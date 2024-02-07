В Ижевске планируется «тотальный» ремонт платных парковок

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал «тотальный» ремонт платных парковок. Градоначальник рассказал об этом в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия».

«Если парковка платная, то она должна выглядеть по-особенному. Это же правильно. В этом году мы для себя запланировали тотальный ремонт всех парковочных пространств. Сделаем, как только сезон наступит. Сейчас их надо расчистить. Пока действует мораторий на взимание платы за пользование платными парковками», — рассказал Чистяков.

Градоначальник отметил, что платные парковки должны быть, особенно в центре города. По его словам, количество платных парковок будет увеличиваться, но после того, когда существующие будут приведены в порядок.