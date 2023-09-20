Платные парковки Ижевска на один день вынужденно стали бесплатными 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 сентября платные парковки столкнулись с техническими проблемами в работе банка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оплатить пользование платной парковкой через приложение «Горпарковки» и интернет-портал izhparking.ru не получится. В связи с этим, сегодня, 20 сентября, платные парковки станут бесплатными. Штрафы на этот день перестают действовать.

Напомним, в июле 2023 года в Ижевске заработали 1 200 новых платных парковок.