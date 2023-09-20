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Платные парковки Ижевска на один день вынужденно стали бесплатными 

11:53, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Платные парковки Ижевска на один день вынужденно стали бесплатными 
11:53, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
742
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки
Фото: ИА «Сусанин» (Екатерина Сентемова)
742
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Причиной послужил технический сбой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 сентября платные парковки столкнулись с техническими проблемами в работе банка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Оплатить пользование платной парковкой через приложение «Горпарковки» и интернет-портал izhparking.ru не получится. В связи с этим, сегодня, 20 сентября, платные парковки станут бесплатными. Штрафы на этот день перестают действовать. 

Напомним, в июле 2023 года в Ижевске заработали 1 200 новых платных парковок

11:53, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
742
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки