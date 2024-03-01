Жительницу Ижевска оштрафовали за неоплату автомобильной парковки

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии признал законным наложение штрафа за неоплату парковки из-за ошибки при вводе регистрационного номера автомобиля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Делов в том, что ижевчанка зарегистрировала свой автомобиль в приложении «Горпарковки» с ошибкой — в написании госномера машины была допущена неточность. Поэтому при оплате дамой парковки деньги ушли «не за её машину».

Раз машина с её реальным номером «не оплатила» парковку, Административная комиссия Ижевска оштрафовала горожанку на 2 000 рублей. Женщина не согласилась с таким решением и обратилась с жалобой в один из районных судов. Но суд признал решение комиссии о штрафе правомерным.

Дама-водитель решила обратиться в Верховный Суд Удмуртии, отметив, что нарушение малозначительное; что как таковую оплату она произвела, деньги в бюджет города поступили; умысла нарушать правила у неё не было.

Основываясь на постановлении администрации Ижевска от 31.05.2022 № 1081, которым утверждён порядок создания и использования платных парковок на территории города, оплата парковки является обязанностью владельца транспортного средства, который несёт бремя правовых последствий неисполнения указанной обязанности, а также ненадлежащего её исполнения, в том числе ошибки, произведённой при оплате по его вине.

«Ввиду того, что осуществленная ижевчанкой оплата не могла быть идентифицирована как платёж за размещение на парковке принадлежащего ей транспортного средства с присвоенным государственным регистрационным знаком из-за наличия вышеуказанной ошибки при занесении данных в приложение. Также было принято во внимание, что основанием для привлечения к административной ответственности является невыполнение обязанности по оплате парковки вне зависимости от того, по какой причине эта обязанность не была выполнена и какие действия в этих целях были совершены водителем», — говорится в пояснении.

Верховный Суд УР признал обоснованным вывод судьи районного суда об отсутствии оснований для освобождения ижевчанки от административной ответственности и не усмотрел по настоящему делу исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершённого административного правонарушения.