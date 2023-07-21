Первые три этапа благоустройства «Березовой рощи» в Ижевске подрядчик должен завершить до 30 октября

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается благоустройство парка «Березовая роща». В 2022 году за этот проект в рейтинговом голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовали почти 20 тыс. человек. В результате в 2023 году 88 млн рублей направили на проведение работ в «Березовой роще».

Строители вышли на объект раньше запланированного. На спонсорские средства — 17 млн рублей — строители приступили к работам уже в 2022 году, и вновь вернулись на объект весной 2023 года. В этом сезоне подрядчик должен завершить три этапа из запланированных 7.

«Здесь довольно сложный рельеф. При начале благоустройства еще в прошлом году открылось большое количество родников и грунтовых вод, что заставило проектировщиков скорректировать проектно-сметную документацию. Часть проектных решений принимались уже на месте, чтобы было комфортно и посетителям парка, и это было исполнимо», — завила заместитель руководителя аппарата администрации Ижевска Анна Сережникова.

Она рассказала, что специалистам пришлось скорректировать конструктив основной лестницы и отказаться от настила вдоль набережной речки Карлутки. Эта территория имеет сложный рельеф, а также является природоохранной зоной, которая ограничивает проведение разных видов работ, поэтому эту часть проекта решили отложить.

Главный инженер подрядной организации «Территория» Артем Корепанов рассказал, что изменения пришлось внести и во время работы над зоной родника и пешеходного настила через речку Карлутку.

«В ходе благоустройства пешеходного настила нам приходится учитывать существующий рельеф и поток воды, который будет приходить к настилу. Из-за этого появилась необходимость устройства поверхностной ливневой канализации», — пояснил Артем Корепанов.

Также он отметил, что над уровнем речки будет поднят тротуар, который ведет от лестницы к пешеходному настилу, и сам настил. Это необходимо, чтобы избежать подтопления в осенний период.

Во время благоустройства родника строители обнаружили около 25 других родников. Чтобы направить воду в одно место и не повредить фундамент главного родника, вокруг него обустроили дренаж. После засыпки грунта он будет собирать всю лишнюю воду, пропускать ее через себя и спускать дальше в основной ручей. Сейчас строителям предстоит соорудить спуск к роднику, после чего объект облицуют деревянным настилом и начнется монтаж беседки.

Вскоре в парке появится и площадка для выгула собак, сейчас специалисты подготавливают под нее территорию. Артем Корепанов отметил, что подрядчик старается сохранить деревья в парке, поэтому они также будут присутствовать на этой площадке.

Помимо этого главный инженер заверил ижевчан, которые переживали за живущих в парке белок, что они никуда не делись и до сих пор показываются на глаза посетителям и рабочим.

Параллельно строители благоустраивают основную пешеходную аллею и лестницу. Несмотря на незаконченную работу, эти объекты открыты для прохода горожан.

Также специалисты до 30 октября должны завершить благоустройство основных входов и выходов, проезда для маломобильных групп населения и тропинок с освещением.