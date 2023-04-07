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В Ижевске произошло отключение электричества в микрорайоне Буммаш

09:35, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске произошло отключение электричества в микрорайоне Буммаш
09:35, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Ижевск\n#электричество
Фото: pixabay.com
16
0

Вернуть свет обещают к 10:30.

Ижевск. Удмуртия. В результате повреждения участка электрических сетей произошло отключение части потребителей Ижевска. Как сообщила пресс-служба администрации города, частично без света остались здания на улицах 9-е Января, Дзержинского, Буммашевская, Воткинское шоссе и Потёмкина.

В настоящее время оперативно-выездные бригады «Удмуртэнерго» занимаются переключением энергообъектов на резервные схемы питания. 

Часть потребителей уже запитаны, отметили в горадминистрации.

Прогнозное время полного включения всех потребителей — 10:30.

09:35, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
16
0
#Ижевск\n#электричество