В Ижевске произошло отключение электричества в микрорайоне Буммаш

Ижевск. Удмуртия. В результате повреждения участка электрических сетей произошло отключение части потребителей Ижевска. Как сообщила пресс-служба администрации города, частично без света остались здания на улицах 9-е Января, Дзержинского, Буммашевская, Воткинское шоссе и Потёмкина.

В настоящее время оперативно-выездные бригады «Удмуртэнерго» занимаются переключением энергообъектов на резервные схемы питания.

Часть потребителей уже запитаны, отметили в горадминистрации.

Прогнозное время полного включения всех потребителей — 10:30.