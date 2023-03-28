В Глазове на время паводка подготовили пункты временного размещения людей

Глазов. Удмуртия. Во время весенних подтоплений коммунальные службы Глазова продолжают работать в круглосуточном режиме. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, в городскую дежурно-диспетчерскую службу за последние четыре дня поступило 42 сообщения на подтопление городских территорий.

Плановые работы и исполнение обращений горожан сегодня идут по следующим адресам:

- в микрорайоне Заводской чистят водоотводы на улице Копылова;

- очищают канавы на перекрёстке улиц Энгельса и Революции и далее на улице Энгельса, на улице Колхозной в районе домов №4 и №6;

- на Сибирской, 116 углубляют магистральную канаву;

- идут работы по отводу воды с улиц Первая и Третья линии в районе Юго-Западный;

- промывают промёрзшие и забитые водоотводные трубы на улицах Дзержинского, Сулимова, Барышникова, Матросова;

- сняли пешеходный мостик с торцевой стороны дома по улице Кирова, 122, делают это ежегодно для пропуска талых вод;

- ресурсоснабжающие организации готовятся к ремонту дорог и тротуаров в местах, где проводили работы. В числе первоочередных задач, как только позволит погода, — тротуары на Циолковского, Буденного, проезжая часть на Кирова, перекресток Ленина-Дзержинского и ряд других участков, в том числе во дворах.

«Готовы пункты временного размещения для глазовских семей и помещения для четвероногих обитателей приюта для животных на Хуторе. Подготовлены мешки с песком для сооружения временных дамб. На особом контроле сейчас – качество питьевой воды в городской системе водоснабжения», — подчеркнул Сергей Коновалов.