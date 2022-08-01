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У центрального автовокзала в Ижевске просел асфальт под автобусом

13:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
У центрального автовокзала в Ижевске просел асфальт под автобусом
13:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
392
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: vk.com/typical_izhev
392
0

Место происшествия огородили.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 июля у центрального автовокзала под пассажирским автобусом просел асфальт. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Автобус застрял задним колесом в образовавшемся углублении, перегороди проезжую часть улицы Красноармейская. Администрация Ижевска комментируя ситуацию сообщила, что были организованы работы по извлечению машины.

«Место ограждено, установлены предупреждающие и информационные знаки, регулирующие движение автотранспорта на данном участке. Произведена временная подсыпка щебнем», — сообщила пресс-служба города.

Восстановление дорожного полотна начнётся после установления причин просадки грунта.

Напомним, что 6 июля после сильных дождей провалился асфальт на пересечении улиц Ленина и Коммунаров. В яму тогда угодил легковой автомобиль.

13:10, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
392
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда