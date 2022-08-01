У центрального автовокзала в Ижевске просел асфальт под автобусом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 июля у центрального автовокзала под пассажирским автобусом просел асфальт. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Автобус застрял задним колесом в образовавшемся углублении, перегороди проезжую часть улицы Красноармейская. Администрация Ижевска комментируя ситуацию сообщила, что были организованы работы по извлечению машины.

«Место ограждено, установлены предупреждающие и информационные знаки, регулирующие движение автотранспорта на данном участке. Произведена временная подсыпка щебнем», — сообщила пресс-служба города.

Восстановление дорожного полотна начнётся после установления причин просадки грунта.

Напомним, что 6 июля после сильных дождей провалился асфальт на пересечении улиц Ленина и Коммунаров. В яму тогда угодил легковой автомобиль.