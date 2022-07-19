Аварийные бригады рабочих выехали на расчистку ливнёвок в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Дорожники в преддверии дождливого вторника осмотрели состояние колодцев ливневой канализации. Обнаруженные заторы были прочищены. 19 июля рабочие продолжили контролировать водосливы на самых проблемных участках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийные бригады выехали на маршруты с раннего утра. В приоритете участки, которые топит чаще всего — перекрёсток улиц Карла Маркса-Чугуевского, улицы Союзная, 40 лет Победы, Гагарина, а также микрорайон Нефтемаш.

19 июля ожидается выпадение почти трети среднемесячной нормы осадков — 20 мм. В таких условиях воде необходимо до 3 часов, чтобы уйти в ливнёвки.

Напомним, что 6 июля произошёл эпизод с провалом асфальта на перекрёстке улиц Коммунаров и Ленина вследствие проливных дождей. В образовавшуюся яму свалился автомобиль.



В 2022 году на содержание ливневой канализации выделено 21,3 млн рублей.