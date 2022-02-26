В Ижевске зафиксировали 23 случая незаконного складирования снега

Ижевск. Удмуртия. В зимний период административная инспекция Ижевска по обращениям граждан провела проверки по поводу незаконного складирования снега на придомовых и муниципальных территориях. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В результате были установлены факты несанкционированных снегосвалок в районе гипермаркета «Метро» по улице Союзной, 10ж; около мечети на улице Петрова; на улице Зимней в районе реки Позимь; на улице Базисной около ГСК «Двигатель»; на улице Дзержинского, 7; на улице Майской, 38; на улице 5-й Подлесной, 5/2; на улице 14-й, 48-50; на переулке Инвентарном и других. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

С декабря по февраль составлены 23 протокола за данное правонарушение. На административных комиссиях рассмотрены 20 дел. К ответственности привлекли 14 виновных лиц. В ближайшее время будут рассмотрены ещё три административных производства.

Напомним, что часть 2 статьи 11.2 Закона УР от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» предусмотрены штрафы за вывоз и складирование снега и льда в не предназначенные для этого места. Для граждан — от 1 500 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

Единственный официальный снегоприёмный пункт в Ижевске расположен на улице Пойма, 19а. Именно сюда возможен вывоз снега с городских и дворовых территорий. Ежедневно он принимает до 15 тыс. кубометров снега.